Тени прошлого: заброшенный отель “Одесса” хотят открыть

Неработающую гостиницу «Одесса» на Морвокзале города могут снова ввести в эксплуатацию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОМТП.

Как сообщает пресс-служба администрации Одесского порта, Министерство инфраструктуры решает вопрос о передаче гостиницы на баланс «Администрации морских портов Украины» (АМПУ).

Отель «Одесса», также известный как «Кемпински», был построен в 2001 году, но уже летом 2011-го прекратил работу. Как пояснил и.о. директора ГП «Одесский порт» Алексей Мясковский: гостиницу построили на правах долевой собственности: 80% принадлежит государству, 20% — частной компании. В 2011 году договор между государством в лице Одесского порта и частной компанией был расторгнут и совладелец оставил управление отелем, но ему по-прежнему принадлежит 20% собственности.

Чтобы вернуть гостиницу в рабочее состояние сегодня есть несколько вариантов решения проблемы. Первый: договориться с совладельцем и вместе вложить деньги в восстановление гостиницы. Но ни государство, ни совладелец не могут выделить средства на ее реконструкцию. Второй: выкупить у частной компании ее часть и консолидировать комплекс в одних руках. А после этого — искать инвесторов.

Наибольших затрат потребует полное восстановление фасадных систем и ремонт коммуникаций. Также необходим ремонт внутренних помещений и лифтов Несущие конструкции отеля, по выводам экспертов, находятся более или менее в удовлетворительном состоянии.

Фото: УСИ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!