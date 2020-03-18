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Новости Одессы и Одесской области

В Одессу прибыла первая партия тестов на коронавирус

В Одессу прибыла первая партия тестов на коронавирус

50 тестов китайского производства поступили в одесскую инфекционку.

Об этом на сессии горсовета сообщила главврач инфекционной больницы Светлана Лаврюкова.

Тем временем по состоянию на утро 18 марта в городской инфекционке находится 17 пациентов с подозрением на вирус.

Десять человек с признаками ОРВИ обратились за последние сутки. Все заболели, побывав за границей, в странах с высоким порогом заболеваемости.

Пятерым уже сделали тесты, они показали отрицательный результат. Остальных анализов нужно ще подождать.

В то же время в Одессе не проводят диагностику методом полимеразной цепной реакции. Материалы отправляют в столичный Центр здоровья.

Фото: inforesist.org

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