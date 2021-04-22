Движение грузовиков по Одессе в час-пик закрывают – когда и на каких улицах (видео)

Исполком Одесского городского совета запретил движение большегрузного транспорту по улицам города в утренний и вечерний час-пик. Соответствующий проект решения поддержали на сегодняшнем заседании члены исполкома горсовета, информирует пресс-служба одесской мэрии.

Такое решение принято «с целью улучшения организации дорожного движения, а также увеличения пропускной способности на магистральных улицах города».

Согласно документу, коммунальное учреждение «Специализированное монтажно-эксплуатационное подразделение» должно разработать схемы организации дорожного движения на таких улицах:

пр. Добровольского;

ул. Семена Палия;

Южная дорога;

Николаевская дорога;

ул. Черноморского казачества;

ул. Атамана Головатого;

ул. Водопроводная;

ул. Краснова;

пр. Небесной Сотни;

ул. Преображенская;

ул. Ришельевская;

ул. Пушкинская.

Указанные улицы будут закрыты для въезда и остановок грузовиков массой более 3,5 тонны в рабочие дни с 07:00 до 10:00 и с 17:00 до 20:00 часов.

«Введение ограничений на движение большегрузного транспорта повысит проезжаемость улиц и магистралей города. После согласования с органами полиции для предупреждения водителей большегрузов будут установлены соответствующие знаки, регламентирующие новые схемы дорожного движения», – прокомментировал директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения горсовета Сергей Тетюхин.

Ранее вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман пояснил намерение городских властей запретить грузовикам двигаться основными магистралями города в часы-пик.

Фото: 8News