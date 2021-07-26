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В Одессу могли завезти «наркотическое» мороженое

В Одессу могли завезти «наркотическое» мороженое

В Украину завезли мороженое, в добавке-стабилизаторе которого выявили опасное для здоровья вещество – этиленоксид, обладающее, в частности, наркотическим действием. Это мороженое могло попасть и в Одессу, предупреждает Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

По информации ведомства, об опасной продукции сигнализировала система быстрого реагирования по пищевым продуктам и кормам (Rapid Alert System for Food and Feed). Этиленоксид выявили в мороженом, которое экспортировалось в Украину из Румынии (отправитель – SC Macromex SRL, Campia-Turzii, получатель – ООО «Метро Кэш энд Керри Украина»).

В Госпродпотребслужбе объяснили, что этиленоксид является ядовитым химическим веществом, обладающим канцерогенным, мутагенным, раздражающим и наркотическим действием.

В случае выявления этого мороженого в Одесской области Госпродпотребслужба просит проинформировать их по телефону +38-048-716-13-01 либо по электронной почте gu@odesa.consumer.gov.ua.

Ранее мы рассказывали, как выбрать вкусное и качественное мороженое в Одессе.

Читайте также: Где в Одессе самое вкусное мороженое: что говорят одесситы и адреса кафе.

Источник: odesa.consumer.gov.ua

Фото иллюстративное. УНИАН

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Редакция ПРОФИЛЬ

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