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До Одеси їде «Золотий м’яч» Шевченка – з трофеєм можна сфотографуватися

До Одеси їде «Золотий м’яч» Шевченка – з трофеєм можна сфотографуватися

23 грудня до Одеси привезуть «Золотий м’яч» – спортивний трофей легендарного українського футболіста Андрія Шевченка.

Як повідомили в Укрзалізниці, з 16 грудня «Золотий м’яч» Андрія Шевченка вирушає поїздами в турне Україною. Акція приурочена до 20-річчя отримання престижної нагороди.

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«Не пропустіть унікальну можливість побачити «Золотий м’яч» на власні очі на вокзалі свого міста! Приходьте, фотографуйтеся з трофеєм, діліться вашими враженнями в соцмережах і святкуйте цю знакову дату разом із нами!», – повідомили залізничники.

В Одесі м’яч можна побачити 23 грудня з 9:30 до 20:00 на залізничному вокзалі.

Окрім Одеси трофей демонструватимуть на центральних залізничних вокзалах у 9-ти містах:

  • 16.12 Краматорськ, 10:30 – 15:00
  • 17.12 Тернопіль, 11:30 – 13:00
  • 17.12 Хмельницький, 17:40 – 21:30
  • 18.12 Харків, 12:30 – 18:30
  • 19.12 Вінниця, 8:00 – 20:50
  • 20.12 Львів, 8:00 – 20:50
  • 21.12 Запоріжжя, 15:10 – 20:00
  • 22.12 Дніпро, 9:00 – 17:00
  • 24.12 Яготин, 9:10 – 16:20

У разі повітряної тривоги вокзал та експозиція припиняють роботу, а відвідувачі мають пройти в укриття.

Що відомо про «Золотий м’яч»

За всю історію тільки три українці завоювали цей трофей. Олег Блохін 1975 року, Ігор Бєланов – 1986-го та Андрій Шевченко, якому нагороду було вручено 13 грудня 2004-го.

Андрій Шевченко

У 2004 році Андрій Шевченко вперше став чемпіоном Італії, вдруге став найкращим бомбардиром Серії А і завоював Суперкубок Італії. За рік до цього українець виграв із «Міланом» Лігу чемпіонів. А ще він був капітаном збірної України, яка 2004 року вдало розпочала відбірковий цикл, після закінчення якого вперше вийшла до фінальної частини чемпіонату світу-2006.

 

 

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