До Одеси їде «Золотий м’яч» Шевченка – з трофеєм можна сфотографуватися

Як повідомили в Укрзалізниці, з 16 грудня «Золотий м’яч» Андрія Шевченка вирушає поїздами в турне Україною. Акція приурочена до 20-річчя отримання престижної нагороди.

«Не пропустіть унікальну можливість побачити «Золотий м’яч» на власні очі на вокзалі свого міста! Приходьте, фотографуйтеся з трофеєм, діліться вашими враженнями в соцмережах і святкуйте цю знакову дату разом із нами!», – повідомили залізничники.

В Одесі м’яч можна побачити 23 грудня з 9:30 до 20:00 на залізничному вокзалі.

Окрім Одеси трофей демонструватимуть на центральних залізничних вокзалах у 9-ти містах:

16.12 Краматорськ, 10:30 – 15:00

17.12 Тернопіль, 11:30 – 13:00

17.12 Хмельницький, 17:40 – 21:30

18.12 Харків, 12:30 – 18:30

19.12 Вінниця, 8:00 – 20:50

20.12 Львів, 8:00 – 20:50

21.12 Запоріжжя, 15:10 – 20:00

22.12 Дніпро, 9:00 – 17:00

24.12 Яготин, 9:10 – 16:20

У разі повітряної тривоги вокзал та експозиція припиняють роботу, а відвідувачі мають пройти в укриття.

Що відомо про «Золотий м’яч»

За всю історію тільки три українці завоювали цей трофей. Олег Блохін 1975 року, Ігор Бєланов – 1986-го та Андрій Шевченко, якому нагороду було вручено 13 грудня 2004-го.

У 2004 році Андрій Шевченко вперше став чемпіоном Італії, вдруге став найкращим бомбардиром Серії А і завоював Суперкубок Італії. За рік до цього українець виграв із «Міланом» Лігу чемпіонів. А ще він був капітаном збірної України, яка 2004 року вдало розпочала відбірковий цикл, після закінчення якого вперше вийшла до фінальної частини чемпіонату світу-2006.