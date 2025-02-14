Нові реанімобілі відповідають європейським стандартам і надійшли до підстанцій та станцій КНП «Одеський обласний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф». Автомобілі розподілили між районами Одеської області, зокрема у Подільськ, Окни, Іванівку, Роздільну, Дачне, Троїцьке, Сарату, Болград, Ізмаїл та Одесу, яка отримала дві карети швидкої допомоги.

За даними Одеської ОВА, нові реанімобілі значно покращать оперативність та ефективність роботи екстреної медичної служби, що особливо важливо в умовах підвищеного навантаження на систему охорони здоров’я. Транспорт переданий за сприяння Фундації Олени Зеленської, Українського науково-практичного центру екстреної медицини та благодійних організацій.

Раніше ми розповідали про реформу швидкої допомоги та чи готові Одеські медики стати парамедиками?