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В одесском зоопарке появились первые детеныши 2021 года (фото)

В одесском зоопарке появились первые детеныши 2021 года (фото)

Одесский зоопарк закрыт на локдаун. Ну, а жизнь берет свое: там появились первые детеныши 2021 года.

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Об этом сообщается на странице зверинца в Facebook.

«Спешим поделиться с вами радостью! Сегодня в зоопарке родились первые детеныши 2021-го года», – говорится в сообщении.

Первыми счастливыми родителями стали камерунские овцы.

одесский зоопарк, детеныш камерунской овцы

Одесский зоопарк, пополнение

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что зоопарк закрылся на двухнедельный карантин.

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Фото: Facebook Одесского зоопарка

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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