В одесском зоопарке появились первые детеныши 2021 года (фото)

Одесский зоопарк закрыт на локдаун. Ну, а жизнь берет свое: там появились первые детеныши 2021 года.
Об этом сообщается на странице зверинца в Facebook.
«Спешим поделиться с вами радостью! Сегодня в зоопарке родились первые детеныши 2021-го года», – говорится в сообщении.
Первыми счастливыми родителями стали камерунские овцы.
Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что зоопарк закрылся на двухнедельный карантин.
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Фото: Facebook Одесского зоопарка