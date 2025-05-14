Об этом сообщается на странице зоопарка в Facebook.

«Приглашаем вас отметить День вышиванки вместе! Надевайте свою любимую вышиванку и приходите в зоопарк, чтобы погрузиться в праздничную атмосферу, насладиться природой и познакомиться с нашими замечательными жителями! Приобщайтесь к традиции, чтите культуру и создавайте незабываемые моменты! Ждем вас!», – пишут организаторы мероприятия.

Ранее Одесский зоопарк приглашал всех желающих весело отпраздновать День матери.

Также напомним, что завтра в Одессе состоится еще одна необычная акция – сдача крови в вышиванке. В этот день будет пополняться банк крови для раненых военных.

На фото: директор Одесского зоопарка Игорь Беляков