В Одессу залетела огромная хищная птица (фото)

Ночью 16 июля рядом с одним из домов в Одессе приземлился орлан-белохвост. Жители вызвали на место сотрудников зоопарка и те доставили орлана на обследование к ветеринару.

Краснокнижную птицу обнаружили местные жители на улице Владимира Терещенко в Суворовском районе Одессы. Они передали орлана в зоопарк.

Большое спасибо одесситам, которые сообщили в зоопарк и помогли нам отловить птицу. Это очень добрые и неравнодушные люди. Сейчас орлан у нас, его обследуют наши орнитологи и врачи. Птица невероятной красоты, занесенная в Красную книгу Украины! Надеюсь, с хищником все будет хорошо, и мы сможем вернуть его природе,

— рассказал директор Одесского зоопарка Игорь Беляков.

Справка:

Орлан-белохвост – одна из самых крупных в Европе хищных птиц. Размах ее крыльев достигает 2,5 метра. Длина тела — 70-90 см. Гнезда орланов очень большие: могут достигать 1 м в высоту и 2 м в диаметре. Клюв орлана больше, чем у орла.

Орлан – белохвост часто появляется на гербах, марках и денежных банкнотах в разных странах мира. Потому что эту птицу считают символом надежности и силы.

Все орланы — преимущественно береговые птицы. В Украине сейчас эта птица обитает вблизи рек Днепра и Северского Донца.

Охраняется эта красивая птица Красной книгой Украины, Красным списком МСОП (статус — близкий к угрожающему), Европейским красным списком, конвенцией CITIES, а также Боннской и Бернской конвенциями.

Всего в Украине гнездится около 100 пар.