Как рождаются черепашки: в Одесском зоопарке показали милое видео (видео, фото)

В Одесском зоопарке – снова пополнение: здесь недавно увидели свет не совсем обычные, а шпороносные черепашки.

Процесс появления черепашьих детенышей на свет опубликовал у себя в Facebook директор зоопарка Игорь Беляков.

Миловидны, как капризы И прекрасные с лица, Наши киндеры-сюрпризы Вылезают из яйца!

– в свойственной ему стихотворной манере прокомментировал видео Игорь Беляков.

Всего накануне в акватеррариуме зоопарка родились пять таких черепашек.

Шпороносные черепахи – это третий по величине вид в мире. Они уступают только слоновой и гигантской черепахам. В природе они обитают в основном в африканских саваннах и пустынях. Во взрослом возрасте они могут достигать размера панциря до 83 см и весить более 100 кг.

Напомним, на Хэллоуин в Одесском зоопарке завелась нечистая сила.

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Фото и видео с Facebook-страницы Игоря Белякова