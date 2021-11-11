Как рождаются черепашки: в Одесском зоопарке показали милое видео (видео, фото)

В Одесском зоопарке – снова пополнение: здесь недавно увидели свет не совсем обычные, а шпороносные черепашки.
Процесс появления черепашьих детенышей на свет опубликовал у себя в Facebook директор зоопарка Игорь Беляков.
Миловидны, как капризы
И прекрасные с лица,
Наши киндеры-сюрпризы
Вылезают из яйца!
– в свойственной ему стихотворной манере прокомментировал видео Игорь Беляков.
Всего накануне в акватеррариуме зоопарка родились пять таких черепашек.
Шпороносные черепахи – это третий по величине вид в мире. Они уступают только слоновой и гигантской черепахам. В природе они обитают в основном в африканских саваннах и пустынях. Во взрослом возрасте они могут достигать размера панциря до 83 см и весить более 100 кг.
Напомним, на Хэллоуин в Одесском зоопарке завелась нечистая сила.
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Фото и видео с Facebook-страницы Игоря Белякова