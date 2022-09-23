В одесском сквере мужчина с ножом погнался за детьми

В Одессе полицейские задержали 37-летнего горожанина, который в одном из городских скверов совершил хулиганские действия и ограбил мальчика.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Сразу два правонарушения одессит совершил среди бела дня в течение нескольких минут. Сначала злоумышленник погнался с ножом за компанией подростков, когда те во время прогулки на велосипедах нечаянно тронули его колесом. А когда дети испугались дерзкого незнакомца и начали разбегаться, правонарушитель схватил один из брошенных ими велосипедов и уехал на нем.

По горячим следам в том же парке злоумышленник был задержан. В качестве вещественных доказательств правоохранители изъяли с места совершения преступления нож, которым мужчина пугал детей, а также похищенный велотранспорт 13-летнего мальчика.

Правоохранители поместили мужчину в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч.4 ст.186 (грабеж) и ч.4 ст.296 (хулиганство ). Максимальное наказание, предусмотренное данными статьями, – до десяти лет лишения свободы.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что в Одесской области дядя посадил племянника на цепь.

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В Одессе мужчина угрожал ножом детям и огабил мальчика | Новости Одессы

В Одессе полицейские задержали 37-летнего горожанина, который в одном из городских скверов совершил хулиганские действия и ограбил мальчика — Одесская Жизнь