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На Одесчине мужчина выстрелил в голову 10-летнему соседскому мальчишке

На Одесчине мужчина выстрелил в голову 10-летнему соседскому мальчишке

В Одесском районе правоохранители расследуют обстоятельства, при которых был ранен 10-летний ребенок. Мальчика накануне госпитализировали с открытым проникающим осколочным ранением черепа, сообщает областное управление полиции.

По предварительным данным следствия, в мальчика непроизвольно выстрелил 46-летний житель Одесского района в результате неосторожного обращения с самодельным устройством для отстрела пуль.

Как объяснил сам мужчина, он нашел устройство в виде ручки, а когда он стал его разглядывать, произошел выстрел.

Пуля попала в голову малолетнему соседу. Мальчика госпитализировали в детскую клиническую больницу. Медики диагностировали у него открытое проникающее осколочное ранение черепа. В тот же день ребенка прооперировали. Сейчас его состояние стабильное.

В полиции квалифицируют произошедшее как «неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение». Устройство изъяли. Идет расследование.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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