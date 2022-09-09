В Одесской области дядя посадил племянника на цепь

Семилетний мальчик остался сиротой и жил с тетей. Вот только ее муж не сильно жаловал племянника и посадил ребенка на цепь.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские рассказали, что в ходе мониторинга интернет-сети они обнаружили видео, на котором малолетний мальчик сидел на земле, привязанный за ногу к опоре металлической цепью.

Полицейские установили: на видео – семилетний мальчик, проживающий в Березовском районе вместе с родной тетей и ее семьей, которая взяла опеку над племянником после смерти родных родителей, и сразу выехали на место происшествия.

Указанная семья на учете Службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах не находится, ранее информации о конфликтах в ней или противоправных действий в отношении детей в органы полиции не поступало.

Семья находится под социальным сопровождением государства как опекунская, поэтому социальные работники вместе с полицейскими раньше посещали ее по месту жительства: у нее были надлежащие условия для проживания и развития детей.

В ходе опроса членов семьи и ее соседей, дядя мальчика объяснил, что привязал его, пока жены не было дома, потому что тот, якобы, наносит вред, не слушается и убегает из дома.

По словам снявшего событие на телефон соседа, он был свидетелем неоднократного совершения домашнего насилия в отношении ребенка. Но хотя это событие произошло в июне текущего года, однако мужчина в полицию не обратился, аргументируя это тем, что не хотел портить отношения с соседями.

В службе по делам детей решили изъять мальчика из семьи. Ребенка временно устроили в больницу. Решается вопрос о его дальнейшей судьбе.

Открыто уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 126-1 (Домашнее насилие), ч. 1 ст. 127 (Пытки), ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека, совершенное в отношении малолетнего).

Полицейскими проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия и привлечения виновных к ответственности.

Коллаж: RBC.UA