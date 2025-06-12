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Ключевые моменты

  • В Одесской области умер двухмесячный малыш. Медики назвали причину смерти — пневмония
  • Полиция начала расследование, потому что ранее семья состояла на социальном учете

Медики назвали причину смерти младенца в Одесской области

Как сообщили в полиции Одесской области, трагедия произошла несколько дней назад.

Правоохранители установили, что 33-летняя женщина легла с сыном спать, а проснувшись, обнаружила малыша без признаков жизни. 

Тело мальчика следователи направили на судебно-медицинскую экспертизу. Предварительно, смерть ребенка наступила в результате пневмонии. 

Отмечается, что семья, в которой есть еще дети 4-х и 7-ми лет, состоит на учете в социальной службе.

Полицейские открыли два уголовных производства:

  • по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — смерть ребенка с пометкой «естественная смерть»,
  • по ст. 166 — злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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