В Одесском регионе в связи с ремонтом изменили движение на одной из дорог

Там ремонтируют участок 39-57 км.

Об этом информирует служба автодорог.

В ведомстве предупреждают водителей о том, что пока движение в том районе трассы возможно только в реверном режиме.

На дороге ведутся работы по планированию и досыпке обочин, фрезеруют старое покрытие, распределяют песчано-гравийную смесь. Кроме того, в планах – отремонтировать основу методом холодного ресайклинга с добавлением нового материала и комплексного вяжущего элемента.

Фото: Автодор

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!