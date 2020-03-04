В Одесском регионе в связи с ремонтом изменили движение на одной из дорог

Речь идет об автомагистрали Т-16-27 КПП “Серпневое-Тарутино-Арциз-Татарбунары”.
Там ремонтируют участок 39-57 км.
Об этом информирует служба автодорог.
В ведомстве предупреждают водителей о том, что пока движение в том районе трассы возможно только в реверном режиме.
На дороге ведутся работы по планированию и досыпке обочин, фрезеруют старое покрытие, распределяют песчано-гравийную смесь. Кроме того, в планах – отремонтировать основу методом холодного ресайклинга с добавлением нового материала и комплексного вяжущего элемента.
Фото: Автодор
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