В Одесском районе столкнулись три автомобиля – погиб пенсионер

По данным областного управления полиции, автопроисшествие произошло утром 16 мая на автодороге сообщением Одесса – Вознесенск – Новый Буг недалеко от поселка Доброслав.

Правоохранители предварительно установили, что 84-летний водитель автомобиля «ВАЗ», выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Porsche» под управлением 40-летнего мужчины, который ехал по главной дороге, в результате чего допустил столкновение с этой легковушкой и микроавтобусом «Volkswagen Transporter» под управлением 49-летнего мужчины, который также двигался по главной дороге.

Водитель «ВАЗа» умер в карете «скорой» по дороге в больницу, его 40-летнюю пассажирку госпитализировали, водителям других двух машин медики оказали помощь, после чего отпустили.

Мужчин проверили на состояние опьянения. Результаты показали, что они были трезвыми.

Следователи квалифицируют произошедшее как нарушении правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины). Открыто криминальное производство, назначен ряд экспертиз.

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