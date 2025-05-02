Об этом стало известно из сообщений Национальной полиции в Одесской области и поста матери девочки в Facebook.

Сотрудница полиции сбила ребёнка на переходе

Согласно информации Нацполиции, происшествие произошло 29 апреля около пяти вечера в городе Татарбунары. Полицейская за рулём автомобиля наехала на семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре».

Ребёнок серьёзно не пострадал — врачи обнаружили только синяки и ссадины, после чего отпустили её домой.

Женщина-водитель была трезва, но во время проверки выяснилось, что у неё при себе не было страхового полиса. По данному факту начато служебное расследование. На данный момент полицейскую отстранили от работы.

Правоохранители составили на неё админпротоколы за нарушение правил дорожного движения и за отсутствие страхования.

Отца девочки, сбитой полицейской, немедленно мобилизовали

Но на этом история не закончилась. На следующий день отец девочки, который был свидетелем ДТП, отправился в полицию, чтобы узнать, как идёт расследование, и пропал.

О дальнейших событиях стало известно из поста в Facebook матери ребёнка. По словам Татьяны Коновалюк, в момент аварии маленькую Софию сопровождал отец — он видел всё собственными глазами:

«Когда ребёнок прошёл половину дороги, на его глазах машина сбила её и протащила ещё 11 метров», — рассказала женщина.

По её словам, водитель отвлеклась на телефон и не заметила дочку. Она даже не вызвала скорую — это сделал отец. На следующий день он пришёл в полицию, чтобы дать показания, но пропал. Позже стало известно, что полицейские отвезли его в местный ТЦК и СП (бывший военкомат) для мобилизации.

«Оставила дома троих детей и целый час не знала, где муж. Его просто вывезли из отделения», – говорит мать.

Женщина считает, что мобилизация связана с давлением по делу ДТП. Она требует немедленного расследования и обещает обратиться в суд и к журналистам, если не последует реакции.

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