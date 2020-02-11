В одесском планетарии покажут тайны космоса

Одесситам предлагают «заглянуть» в космос До конца сентября в Одесском планетарии будет проходить цикл познавательных лекций и показ 3D-фильмов для учащихся школ, лицеев и колледжей. Присоединиться может любой желающий. ПОДРОБНЕЕ

Космос рядом: в Одессе стартует фестиваль Star Fest Космический фестиваль, посвященный лунному затмению и 50-летнему юбилею первого полёта человека на Луну, начнется сегодня в астрономической обсерватории Одесского национального университета им. И.И. Мечникова в парке Шевченко. ПОДРОБНЕЕ

Звездное небо в 3D: одесский планетарий возобновил работу Планетарий ОНУ им. Мечникова, расположенный в парке Шевченко, проводит первые показы после технического обновления. Теперь лекции тут проводятся с помощью современного мультимедийного и звукового оборудования. ПОДРОБНЕЕ