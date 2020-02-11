В одесском планетарии покажут тайны космоса

Если вы давно мечтаете узнать больше о нашей Вселенной, тогда не пропустите. Каждую субботу одесский планетарий приглашает всех желающих посетить познавательную программу — «Многоцветная вселенная». Здесь специально для детей и взрослых откроют космический лекторий, познакомят со старинным телескопом Кука, помогут изучить звездное небо, и, напоследок, покажут увлекательные фильмы в 3D формате.
В программе:
- 15 февраля — ко Дню святого Валентина лекция «Удивительная планета Венера».
- 22 февраля — лекция «Повелитель планет — Юпитер».
Начало в 12.00.
Адрес: улица Маразлиевская, 1-в (Астрономическая обсерватория ОНУ).
Запись по телефону: (097) 098-79-83, (094) 953-90-49, 701-60-49.
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