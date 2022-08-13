В одесском парке состоится концерт в поддержку переселенцев

Завтра, в воскресенье, 14 августа 2022 года, в Одессе состоится благотворительный концерт в поддержку переселенцев.
Об этом сообщает Телеграм-канал одесской мэрии «Одеса. Офiцiйно».
В программе концерта – современные украинские хиты в исполнении вокалистов Одесского муниципального театра им. А. Салика и музыкальной волонтерской инициативы «Творческая сила».
Организаторы мероприятия – благотворительный фонд «Тримай» и группа «7:40».
Концерт состоится в парке Горького (зеленая беседка за кинотеатром). Начало – в 15:00.
Вход свободный.
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