В одесском парке состоится концерт в поддержку переселенцев

В Одессе презентовали книгу о «понаехавших» (фото) Выход новой книги – это всегда событие. А в наши непростые времена – вдвойне особенное. Книги продолжают выходить, что радует не только тех, кто их пишет, но и тех, кто их с нетерпением ждет.

Издание, о котором расскажет сегодня «Одесская жизнь» – это историческое исследование, которое будет интересно прочитать не только специалистам, но и всем, кто интересуется историей нашего города. ПОДРОБНЕЕ

Сколько переселенцев приняли Одесса и Одесская область? С момента вторжения российской армии 24 февраля 2022 и начала оккупации части территории Украины, в Одесской области зарегистрированы 93575 человек вынужденных переселенцев. ПОДРОБНЕЕ

«Приставляли ко лбу автомат»: рассказ херсонца Владимира об оккупации и свободной жизни в Одессе Переселенец из Херсона Владимир Тука в апреле переехал в Одессу. Его путь с временно оккупированной территории был опасен. Но сейчас мужчина уже устроился в новом городе, но продолжает говорить о войне из-за искусства. «Одесская жизнь» спросила Владимира о том, как он живет в Одессе. ПОДРОБНЕЕ

Одесса глазами переселенцев: «Ну, ничего же не изменилось!» (видео) «Одесская жизнь» продолжает цикл видеоисторий о том, как видят наш город переселенцы из других регионов нашей страны и как их приняла Одесса.

Вынужденные переселенцы появились в нашей стране не в феврале этого года, а еще в 2014-м. Семья Ирины Гамбарян в их числе. ПОДРОБНЕЕ