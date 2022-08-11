Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 12-14 августа

Дождь снизил градус жары в Одессе. Поэтому так приятно сейчас пройтись по улицам, подышать свежим воздухом. Но прогулку можно спланировать так, чтобы на пути посетить выставку, дискуссию или концерт. Поэтому внимательно посмотрите на перечень событий и обязательно развейтесь в эти выходные.

Что: Йога

Где: пер. Азарова

Когда: Каждое утро, 7:00

https://t.me/c/1488132039/4395



Что: Флешмоб для детей #Арбуз_библиотека

Где: Онлайн

Когда: 1-15 августа

https://fb.me/e/1PLRx5aGg



Что: Творческие занятия для детей

Где Преображенская, 35А, библиотека им. Эдуарда Багрицкого

Когда: 12 августа, 12:00

https://fb.me/e/2DkasGI7W



Что: Дискуссия: империя, колония, постколониальный режим

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Когда: 12 августа, 13:00

https://fb.me/e/6Ox9Pxa07



Что: Открытие выставки и тушения марок

Где: Садовая, 10, Главпочтамт

Когда: 12 августа, 14:00

https://fb.me/e/2aH8D5Pv9



Что: Английский разговорный клуб

Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества

Когда: 12 августа, 15:00

https://fb.me/e/2DkasGI7W



Что: Женские голоса шестидесятничества: Галина Могильницкая

Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского

Онлайн https://us04web. zoom.us/j/79053488137…

Когда: 12 августа, 16:00

https://fb.me/e/23DZLuVAD

Что: Творческий вечер «Юмор и сатира в информационной войне против российской агрессии»

Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов

Когда: 12 августа, 16:00

https://fb.me/e/1MZl2UYa4



Что: Лекция «Борщ с Марса, кабачки — с Венеры»

Где: Онлайн

Когда: 12 августа, 19:00

https://fb.me/e/3FFMzJtVX



Что: Лекция «Казацкие люльки»

Где: Онлайн

Когда: 13 августа, 11:00

https://fb.me/e/4Kwjk03NQ



Что: Литературная встреча «Плодотворный август»

Где Преображенская, 35А, библиотека им. Эдуарда Багрицкого

Когда: 13 августа, 12:00

https://fb.me/e/2K6uv7liU



Что: Джаз концерт Романа Коляды

Где: Перон N7, Александровский пр-т, 16, Книга

Когда: 13 августа, 14:00



Что: Йога для детей

Где: Трасса здоровья/пер. Азарова

Когда: 14 августа, 10:00



Каждую вторник и пятницу

Украинский разговорный клуб

грамматика

лексика

-¦ игровые формы изучения языка

Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского

Вторник – 14:00

Пятница 13:30

Каждый четверг и воскресенье

Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:

— для детей и подростков: начало в 15:00;

– для взрослых: начало в 16.00.

Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)

Каждая среда и суббота

Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00

Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)