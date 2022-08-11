Афиша Одессы: идем на бесплатные концерты, выставки, встречи 12-14 августа

Дождь снизил градус жары в Одессе. Поэтому так приятно сейчас пройтись по улицам, подышать свежим воздухом. Но прогулку можно спланировать так, чтобы на пути посетить выставку, дискуссию или концерт. Поэтому внимательно посмотрите на перечень событий и обязательно развейтесь в эти выходные.
Что: Йога
Где: пер. Азарова
Когда: Каждое утро, 7:00
https://t.me/c/1488132039/4395
Что: Флешмоб для детей #Арбуз_библиотека
Где: Онлайн
Когда: 1-15 августа
https://fb.me/e/1PLRx5aGg
Что: Творческие занятия для детей
Где Преображенская, 35А, библиотека им. Эдуарда Багрицкого
Когда: 12 августа, 12:00
https://fb.me/e/2DkasGI7W
Что: Дискуссия: империя, колония, постколониальный режим
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Когда: 12 августа, 13:00
https://fb.me/e/6Ox9Pxa07
Что: Открытие выставки и тушения марок
Где: Садовая, 10, Главпочтамт
Когда: 12 августа, 14:00
https://fb.me/e/2aH8D5Pv9
Что: Английский разговорный клуб
Где: Академика Королева, 46, Библиотека для юношества
Когда: 12 августа, 15:00
https://fb.me/e/2DkasGI7W
Что: Женские голоса шестидесятничества: Галина Могильницкая
Где: Троицкая, 49/51, Б-ка Грушевского
Онлайн https://us04web. zoom.us/j/79053488137…
Когда: 12 августа, 16:00
https://fb.me/e/23DZLuVAD
Что: Творческий вечер «Юмор и сатира в информационной войне против российской агрессии»
Где: Маразлиевская, 7, Всемирный клуб одесситов
Когда: 12 августа, 16:00
https://fb.me/e/1MZl2UYa4
Что: Лекция «Борщ с Марса, кабачки — с Венеры»
Где: Онлайн
Когда: 12 августа, 19:00
https://fb.me/e/3FFMzJtVX
Что: Лекция «Казацкие люльки»
Где: Онлайн
Когда: 13 августа, 11:00
https://fb.me/e/4Kwjk03NQ
Что: Литературная встреча «Плодотворный август»
Где Преображенская, 35А, библиотека им. Эдуарда Багрицкого
Когда: 13 августа, 12:00
https://fb.me/e/2K6uv7liU
Что: Джаз концерт Романа Коляды
Где: Перон N7, Александровский пр-т, 16, Книга
Когда: 13 августа, 14:00
Что: Йога для детей
Где: Трасса здоровья/пер. Азарова
Когда: 14 августа, 10:00
Каждую вторник и пятницу
Украинский разговорный клуб
- грамматика
- лексика
-¦ игровые формы изучения языка
Троицкая, 49/41, Библиотека Грушевского
Вторник – 14:00
Пятница 13:30
Каждый четверг и воскресенье
Занятия на английском языке по методике EDUTAINMENT с использованием настольных игр:
— для детей и подростков: начало в 15:00;
– для взрослых: начало в 16.00.
Мероприятия будут проходить в читальном зале ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)
Каждая среда и суббота
Занятия на немецком языке для детей и взрослых с использованием настольных игр: начало в 15.00
Читальный зал ОННБ (ул. Акад. Филатова, 1)