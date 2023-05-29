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Бизнес в парке Победы Одессы: незаконные аттракционы и уличная торговля (фоторепортаж)

Бизнес в парке Победы Одессы: незаконные аттракционы и уличная торговля (фоторепортаж)

В парке Победы в Одессе на огромной площади расположена куча аттракционов и заведений продажи различных товаров. Как оказалось, площадь, занимаемая предпринимателем в этом парке, составляет всего 328 квадратных метров, хотя по факту на самом деле все занимает территорию минимум в десять раз больше. Об этом рассказал депутат Одесского городского совета Алексей Асауленко на своей странице в фейсбуке.

Депутат горсовета Алексей Асауленко сделал информационный запрос в Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета и получил ответ, что арендатор заключил договор в 2020 году до 2025 года, а

…предметом договора есть право на временное пользование местами (парка – ред.) площадью 328 кв метров для размещения элементов уличной торговли, открытых площадок, шатров для размещения детских аттракционов.

парк победы

Также на фото можно увидеть батут, кассы, кафе и ограждения. При этом в парке Победы запрещены ограждения, помосты, торговые палатки и палатки для детских аттракционов.

парк победы

Ответ Управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского горсовета

На самом деле, аттракционы и места продажи продовольственных и непродовольственных товаров в парке Победы занимают площадь минимум в 10 раз больше: 328 кв м занимает только надувной аттракцион, а остальную площадь, похоже, предприниматель либо самовольно захватил, либо платит за его аренду, но не в городской бюджет.

парк победы

Сам депутат Алексей Асауленко сообщил журналистам издания «Одесская жизнь», что готовит следующие запросы и будет инициировать проверку работы всех заведений в парке Победы на вопрос их законного размещения.

парк победы

В парке Победы ежедневно отдыхает много одесситов и гостей города и, разумеется, если незаконность аттракционов и уличной торговли будет подтверждена, то, конечно, городской бюджет пока недосчитывается больших средств ежемесячно.

парк победы
парк победы
парк победы
парк победы
парк победы
парк победы
парк победы

Напомним, что Алексей Асауленко также в составе депутатской комиссии по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан вместе с работниками «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней» Минздрава Украины поднял вопрос работы заведения общественного питания «Ветеран», которое в мае таки было закрыто из-за ряда нарушений, которые выявили в заведении.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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