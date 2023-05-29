Бизнес в парке Победы Одессы: незаконные аттракционы и уличная торговля (фоторепортаж)

В парке Победы в Одессе на огромной площади расположена куча аттракционов и заведений продажи различных товаров. Как оказалось, площадь, занимаемая предпринимателем в этом парке, составляет всего 328 квадратных метров, хотя по факту на самом деле все занимает территорию минимум в десять раз больше. Об этом рассказал депутат Одесского городского совета Алексей Асауленко на своей странице в фейсбуке.

Депутат горсовета Алексей Асауленко сделал информационный запрос в Управление развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Одесского городского совета и получил ответ, что арендатор заключил договор в 2020 году до 2025 года, а

…предметом договора есть право на временное пользование местами (парка – ред.) площадью 328 кв метров для размещения элементов уличной торговли, открытых площадок, шатров для размещения детских аттракционов.

Также на фото можно увидеть батут, кассы, кафе и ограждения. При этом в парке Победы запрещены ограждения, помосты, торговые палатки и палатки для детских аттракционов.

На самом деле, аттракционы и места продажи продовольственных и непродовольственных товаров в парке Победы занимают площадь минимум в 10 раз больше: 328 кв м занимает только надувной аттракцион, а остальную площадь, похоже, предприниматель либо самовольно захватил, либо платит за его аренду, но не в городской бюджет.

Сам депутат Алексей Асауленко сообщил журналистам издания «Одесская жизнь», что готовит следующие запросы и будет инициировать проверку работы всех заведений в парке Победы на вопрос их законного размещения.

В парке Победы ежедневно отдыхает много одесситов и гостей города и, разумеется, если незаконность аттракционов и уличной торговли будет подтверждена, то, конечно, городской бюджет пока недосчитывается больших средств ежемесячно.

Напомним, что Алексей Асауленко также в составе депутатской комиссии по контролю за организацией питания отдельных категорий граждан вместе с работниками «Одесского областного центра контроля и профилактики болезней» Минздрава Украины поднял вопрос работы заведения общественного питания «Ветеран», которое в мае таки было закрыто из-за ряда нарушений, которые выявили в заведении.

Читайте также, как в Одессе городские власти приняли радикальное решение по наружной рекламе.