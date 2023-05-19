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День вышиванки в Горсаду: как одесситы отмечали праздник после ракетной атаки (фоторепортаж)

День вышиванки в Горсаду: как одесситы отмечали праздник после ракетной атаки (фоторепортаж)

Накануне наш одесский Горсад засиял не только жарким майским солнцем, но и настоящим праздничным калейдоскопом. Большой праздник, посвященный Дню вышиванки, организован для всей семьи.

Здесь было чем заняться и взрослым, и детям. Обратила внимание, как же много людей там собралось. Большинство пришедших – в вышиванках.

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«Мама вишила…»: праздник в одесском Горсаду

Поздним вечером накануне Дня вышиванки рашисты кошмарили Одессу ракетной атакой, ночь тоже была не из тихих: затяжная воздушная тревога. Утром узнали горестные новости: один человек погиб, трое ранены… Может, не до праздников?

Не дождутся! Праздник состоялся – масштабный, один на всех, в историческом Горсаду. И люди улыбались, танцевали, подпевали исполнителям, принимали участие во множестве мастер-классов. Многие не отходили от Ротонды, где проходил концерт нон-стоп, а песенные номера сменялись танцевальными.

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День вышиванки в Одесском Горсаду5
День вышиванки в Одесском Горсаду6
День вышиванки в Одесском Горсаду7
День вышиванки в Одесском Горсаду8
День вышиванки в Одесском Горсаду9
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День вышиванки в Одесском Горсаду11
День вышиванки в Одесском Горсаду16
День вышиванки в Одесском Горсаду17

В Летнем театре малыш в вышиванке лет пяти-шести декламирует тихонько маме и бабушке (как позже выяснилось, это было что-то вроде репетиции перед детским конкурсом):

Мама вишила мені

Квітами сорочку.

Квіти гарні, весняні:

– На, вдягай, синочку!..

Одесский Горсад превратился в «Город счастливых семей»

Название у праздника особенное, поразительно звучащее во времена военного положения – «Город счастливых семей»… Впрочем, ничего удивительного: все концертные номера музыкального марафона под открытым небом поднимали дух и настраивали на позитив.

Хотите – рисуйте: мольберты расставлены рядом с ротондой, хотите – становитесь слушателем или участником концерта, любуйтесь всем увиденным и услышанным, принимайте участие в создании причесок или сувениров, созданным своими руками…

А еще все время праздника в старом-старом одесском Горсаду доносился детский смех.

День вышиванки в Одесском Горсаду3
День вышиванки в Одесском Горсаду12
День вышиванки в Одесском Горсаду15
Праздник в одесском Горсаду
День вышиванки в Одесском Горсаду19

Это ли не самое главное сегодня в наш украинский День вышиванки – праздник, который несет в себе гордый и высокий смысл культурного кода нации!..

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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