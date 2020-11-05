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В одесском “нархозе” выбрали нового ректора: кто он?

В одесском “нархозе” выбрали нового ректора: кто он?

В Одесском Национальном экономическом университете прошел второй тур выборов ректора.

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Ректором избран профессор кафедры экономики, права и управления бизнесом, доктор экономических наук Анатолий Ковалев.

Об этом пишет Odessa.online со ссылкой на главу студенческого самоуправления университета Илью Беляка.

Ковалев набрал 212 голосов.Его соперником был проректор по научной работе, кандидат экономических наук Юрий Маслов, который набрал 103 голоса.

На пост ректора ОНЭУ изначально претендовали шесть человек. Действующий ректор университета Михаил Зверяков руководит вузом уже 20 лет и не имел право баллотироваться на эту должность.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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