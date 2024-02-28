Атака «шахедов»: ночью в Одессе тушили пожар в промышленной зоне

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

Вечером 27 февраля враг направил из акватории Черного моря 10 ударных беспилотников на Николаевскую и Одесскую области. В течение 1,5 часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку.

В результате воздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено все 10 «шахедов».

Подавляющее большинство «шахедов» сбито над морем: 1 в Николаевской области, 9 в Одесской области.

Сообщается, что во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

Произошло замыкание и возгорание, пожар оперативно ликвидировали спасатели.