Новости Одессы и Одесской области

Атака «шахедов»: ночью в Одессе тушили пожар в промышленной зоне

Атака «шахедов»: ночью в Одессе тушили пожар в промышленной зоне

В ночь на 28 февраля россияне снова атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате падения обломков одного из сбитых силами ПВО беспилотников возник пожар на энергообъекте. Люди не пострадали.

Об этом сообщили Силы обороны Юга.

Вечером 27 февраля враг направил из акватории Черного моря 10 ударных беспилотников на Николаевскую и Одесскую области. В течение 1,5 часов подразделения ПВО в интенсивном режиме отражали эту атаку.

В результате воздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны и зенитными ракетными подразделениями Воздушных Сил уничтожено все 10 «шахедов».

Подавляющее большинство «шахедов» сбито над морем: 1 в Николаевской области, 9 в Одесской области.

Сообщается, что во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры.

Произошло замыкание и возгорание, пожар оперативно ликвидировали спасатели.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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