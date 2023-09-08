В одесском хостеле мужчина напал на соседа со штопором и вилкой (видео)

Во время распития алкоголя в хостеле 40-летний приезжий набросился на местного жителя с кулаками, штопором и вилкой и забрал его вещи.

Позвонил в полицию работник хостела, услышавший крики и звуки борьбы, рассказали в полиции Одесской области.

Одессит и мужчина из другой области проживали в разных комнатах хостела. Встретились и выпили алкоголь. Неожиданно приезжий набросился на знакомого с кулаками и поколол его штопором и вилкой.

“Правоохранители обнаружили в комнате 57-летнего одессита с многочисленными телесными повреждениями. Вызванные на место происшествия врачи скорой оказали пострадавшему помощь, у него диагностировали синяки на лице и шее, а также проколы кожи на туловище и обеих руках. Госпитализация гражданину не понадобилась, – рассказали в полиции.

Полицейские задержали агрессивного мужчину. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Это преступление квалифицируется по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

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