В одеському хостелі чоловік напав на сусіда зі штопором та виделкою (відео)

Під час розпивання алкоголю у хостелі 40-річний приїжджий накинувся на місцевого жителя з кулаками, штопором та виделкою та забрав його речі.

Зателефонував до поліції працівник хостелу, який почув крики та звуки боротьби, розповіли у поліції Одеської області.

Одесит та чоловік з іншої області проживали у різних кімнатах хостелу. Зустрілися та випили алкоголь. Несподівано приїжджий накинувся на знайомого з кулаками і поколов його штопором та виделкою.

“Правоохоронці виявили у кімнаті 57-річного одесита з численними тілесними ушкодженнями. Викликані на місце події лікарі швидкої допомоги потерпілому, у нього діагностували синці на обличчі та шиї, а також проколи шкіри на тулубі та обох руках. Госпіталізація громадянину не знадобилася, – розповіли у поліції.

Поліцейські затримали агресивного чоловіка. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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