Новости Одессы и Одесской области

Одессит посреди улицы продавал боевую гранату

Одессит посреди улицы продавал боевую гранату

На улице Варненской задержали 39-летнего одессита, который за тысячу гривен продал горожанину гранату.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Полицейские вместе со специалистами-взрывотехниками изъяли с места происшествия корпус ручной осколочной гранаты «Ф-1» и запал типа «УЗРГМ».

Также полицейские изъяли у злоумышленника вырученные за «товар» деньги, а из тайника, местоположение которого указал сам задержанный, – 69 патронов калибра 5,45 мм. Все предметы правоохранители направили на исследование.

Одесситу сообщили о подозрении в незаконном приобретении, хранении, ношении и сбыте боеприпасов по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишением свободы на срок от трех до семи лет. 

Фото — иллюстративное

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