В Одесском горсовете стало одним вице-мэром меньше

Мэр Одессы Геннадий Труханов уволил исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы Олега Толмачева.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.
Согласно документу, Толмачев освобожден от занимаемой должности с сегодняшнего дня, 26 августа, по соглашению сторон.
Напомним, Олег Толмачев был назначен и.о. заместителя мэра Одессы «по вопросам деятельности исполнительных органов совета» в январе текущего года.
Ранее Толмачев баллотировался в депутаты Одесского горсовета от партии «Доверяй делам», но не был избран.
Как сообщалось, на июльской сессии горсовета вице-мэром был назначен директор департамента транспорта и связи Сергей Тетюхин. Таким образом, число заместителей Труханова выросло с шести до семи.
После увольнения Олега Толмачева вице-мэров Одесского горсовета снова стало шестеро.
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Фото: УСИ