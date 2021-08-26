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В Одесском горсовете стало одним вице-мэром меньше

В Одесском горсовете стало одним вице-мэром меньше

Мэр Одессы Геннадий Труханов уволил исполняющего обязанности заместителя Одесского городского головы Олега Толмачева.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, Толмачев освобожден от занимаемой должности с сегодняшнего дня, 26 августа, по соглашению сторон.

Напомним, Олег Толмачев был назначен и.о. заместителя мэра Одессы «по вопросам деятельности исполнительных органов совета» в январе текущего года.

Ранее Толмачев баллотировался в депутаты Одесского горсовета от партии «Доверяй делам», но не был избран.

Как сообщалось, на июльской сессии горсовета вице-мэром был назначен директор департамента транспорта и связи Сергей Тетюхин. Таким образом, число заместителей Труханова выросло с шести до семи.

После увольнения Олега Толмачева вице-мэров Одесского горсовета снова стало шестеро.

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Фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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