Главный транспортник Одессы назначен вице-мэром

В Одесском городском совете стало на одного заместителя мэра больше – новым вице-мэром назначен директор департамента транспорта и связи Сергей Тетюхин.

Решение об утверждении кандидатуры Тетюхина в должности заммэра по вопросам деятельности исполнительных органов и введении его в персональный состав исполкома принято сегодня, 28 июля, в ходе 8-й сессии горсовета. «За» проголосовали 55 депутатов.

Предполагается, что новый вице-мэр будет курировать деятельность департамента экономического развития, но окончательно этот вопрос еще не решен. Также не исключено, что Тетюхин продолжит возглавлять транспортный департамент горсовета.

Как сообщалось, еще 22 июля городской голова Одессы Геннадий Труханов подписал распоряжение об изменении штатной численности аппарата горсовета и его исполнительных органов, увеличив количество своих замов по вопросам деятельности исполнительных органов с трех до четырех.

Ранее у Труханова было шесть заместителей. Теперь их стало семь.

Показательно, что о том, что у мэра Одессы может появиться еще один зам, стало известно лишь накануне, 27 июля.

Фото: 8News