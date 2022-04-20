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В одесском Горсаду забил струями фонтан и начались большие хлопоты

В одесском Горсаду забил струями фонтан и начались большие хлопоты

В одесском Горсаду сегодня, 20 апреля, забил струями фонтан. Кроме того, здесь начались и другие хозяйственные хлопоты.

Обычно одесские фонтаны запускаются 1 апреля. Так произошло даже сейчас, когда идет война. Вот только запущены были всего несколько городских фонтанов из двадцати, ведь война вносит свои коррективы во все…

Сегодня был запущен фонтан в одесском Городском саду. Смотрелось это обычное, в общем-то, зрелище как праздник.

Кроме того, в Горсаду начались и другие хозяйственные работы: там сейчас производится обрезка деревьев, высаживаются цветы. А многие цветы, которые были высажены раньше, уже зацвели.

О том, как выглядит сейчас Дерибасовская, читайте в материале «Одесской жизни» «Одесса на военном положении, день 54-й: Дерибасовская и рядом».

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Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ

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