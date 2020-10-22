В одесском дельфинарии «Немо» родился 2-й за месяц малыш

В одесском дельфинарии “Немо” появился на свет очередной дельфиненок.
Как сообщается на странице дельфинария в Facebook, это уже 35-тый малыш, рожденный в сети дельфинариев “Немо”, а за последний месяц – уже четвертый. Двое из них родились в Одессе.
Также в дельфинарии отметили, что мама дельфиненка по имени Петра чувствует себя хорошо, заботится о своем малыше и знакомит его с дружной семьей дельфинов.
Ранее “Одесская жизнь” писала, что в июне дельфинарий “Немо” возобновил работу после карантина.
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Фото: Facebook дельфинария “Немо”