В одесском дельфинарии «Немо» родился 2-й за месяц малыш

Как сообщается на странице дельфинария в Facebook, это уже 35-тый малыш, рожденный в сети дельфинариев “Немо”, а за последний месяц – уже четвертый. Двое из них родились в Одессе.

Также в дельфинарии отметили, что мама дельфиненка по имени Петра чувствует себя хорошо, заботится о своем малыше и знакомит его с дружной семьей дельфинов.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что в июне дельфинарий “Немо” возобновил работу после карантина.

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Фото: Facebook дельфинария “Немо”