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Новости Одессы и Одесской области

Одесские активисты протестовали против эксплуатации дельфинов

Одесские активисты протестовали против эксплуатации дельфинов

Акция протеста под лозунгами “Нет жестоким развлечениям”, “Ваши развлечения – их боль” прошла у стен одесского дельфинария “Немо”.

Как сообщает УСИ, митинг организовали активисты Национального корпуса.

Участники акции требовали прекратить эксплуатацию дельфинов, а также обратились к посетителям с просьбой не покупать билеты в дельфинарий и не спонсировать этот жестокий бизнес. Зоозащитники считают, что дельфины должны жить на свободе, а не поддаваться дрессировке в тесных и неподходящих условиях.

К протестующим вышел директор по развитию дельфинариев «Немо» Фазиль Аскеров. Он заявил, что дельфинарии, наоборот, спасают некоторых дельфинов “от консервных заводов”, а млекопитающие вполне могут жить в искусственной среде.

Фото: УСИ

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