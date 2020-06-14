Зеленый театр, парки, дельфинарий: где провести досуг в Одессе в июне?

Прошел почти месяц с тех пор, как культурная жизнь Одессы вышла из зоны карантина. Сегодня уже во всю работают музеи, галереи и открытые площадки: парки, скверы и прибрежные зоны.

К тому же, с 10 июня Кабмин позволил украинцам посещать и организовывать массовые культурные и развлекательные мероприятия. Какие мероприятия одесситы могут посетить в июне, узнавала «Одесская жизнь».

Площадки под открытым небом

Несмотря на то, что развлекательные пространства под открытым небом позволяют людям чувствовать себя свободней, здесь также действует ряд правил. Всех гостей просят:

использовать маски и респираторы, закрывающие рот и нос.

стоять в очереди в масках и соблюдая дистанцию 1,5 метра.

Кроме этого, для безопасности отдыхающих, по всем территориям размещены дезинфицирующие средства (на кассах, фуд-кортах и в туалете).

Зеленый театр

17 июня в 19.00 — лекция «Кардиограмма на запястье и другие гаджеты для сердца»

18 июня в 21.30 — кинопоказ «А потом мы танцевали»

19 июня в 21.30 — кинопоказ «Прощание»

20 июня в 21.30 — кинопоказ «100 за 100 минут»

25 июня в 21.30 — кинопоказ «9 недель»

28 и 29 июня в 21.30 — фестиваль кино о музыке и культуре «Intro»

30 июня в 21.30 — премьера новых книг Сергея Жадана

Каждый понедельник, среду и пятницу в 7.30 — йога под открытым небом.

Афиша одесских парков

27 и 28 июня к международному Дню мороженого в парке Горького приглашают на фестиваль сладостей. Организаторы обещают насыщенную программу с аниматорами, конкурсами, призами и подарками. Начало — в 11.00.

26 июня в парке Савицкого планируют открыть выставку гигантских китайских фонарей, а также цветочный вернисаж.

В Горсаду в «Летнем театре» каждую субботу устраивают вечер танго для новичков. Начало уроков — в 18.00.

О каких-либо мероприятиях в парке Шевченко пока не слышно. Когда начнется традиционный фестиваль рукодельников «Лавка мастеров», также неизвестно.

Дельфинарий «Немо»

Наконец возобновил свою работу одесский дельфинарий. В данный момент рассадка зрителей происходит в шахматном порядке. При входе в помещение и в туалете в обязательном порядке находятся антисептики. Посетителям рекомендуют приходить на представления в защитных средствах, но так как шоу проходят под открытым небом, это не обязательно.

Подробно с программой можно ознакомиться на сайте pay.nemo.ua.

Новое время представлений: ежедневно — в 12.00, 15.00, 18.00.

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