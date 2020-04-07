fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Брошенный на произвол судьбы одесский биопарк просит помочь прокормить животных (видеообращение)

Брошенный на произвол судьбы одесский биопарк просит помочь прокормить животных (видеообращение)

Из-за карантина Биопарк Одессы не получает необходимого дохода для кормления питомцев. Поэтому сейчас зоопарку нужна финансовая поддержка.

Об этом сообщил директор биопарка Дмитрий Александров на странице зоосада.

По его словам, зоопарк запустил патронатную программу. Предприятию сейчас необходима финансовая помощь в кормлении животных, а после карантина деньги вернут тем, кто их вкладывал.

Директор уверяет, что деньги будут направлены только на питание животных, а не на зарплаты сотрудников. Наиболее затратными является меню хищных животных, которым необходимо много мяса: львам (116 тыс. грн), амурским тиграм (40 тыс. грн) и бенгальским тиграм (64 тыс. грн). Всего за месяц необходимо насобирать 478 тысяч 156 гривен на пропитание 33-х видов животных различной численности.

Каждый одессит по желанию сможет выбрать для себя животное или два (в зависимости от возможностей) и начислять сумму денег на банковский счет зоопарка.

Вот список зверей, обитающих в биопарке.

В примечаниях к платежу нужно указать животное и срок, на который вы предоставляете ему помощь. Также можно принять участие в кормлении.

Руководство учреждения отметило также, что готовит обращение в Кабмин. Будут просить исключить биопарки из карантинного списка либо обеспечить поддержку на этот период.

Фото, видео: biopark.com.ua

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

1 комментарий
Артем Виноградов
Артем Виноградов ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Объектив
Гость
Объектив

Хозяин БИОПАРКА И ДЕЛЬФИНАРИЯ,бизнесмен и депутат одесского ворсовета от партии ДОВЕРЯЙ ВОРАМ,Андрей Кисловский.В очередной раз,хочет потрясти карманы одесситов…Взывая к любви к голодным животным.Но мы-то всё уже знаем)))Пусть жадный и хитрый миллионер,сам кормит СВОИХ животных!

Голос за0Голос против  Ответить
4 минут назад
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить