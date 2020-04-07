Брошенный на произвол судьбы одесский биопарк просит помочь прокормить животных (видеообращение)

Из-за карантина Биопарк Одессы не получает необходимого дохода для кормления питомцев. Поэтому сейчас зоопарку нужна финансовая поддержка.

Об этом сообщил директор биопарка Дмитрий Александров на странице зоосада.

По его словам, зоопарк запустил патронатную программу. Предприятию сейчас необходима финансовая помощь в кормлении животных, а после карантина деньги вернут тем, кто их вкладывал.

Директор уверяет, что деньги будут направлены только на питание животных, а не на зарплаты сотрудников. Наиболее затратными является меню хищных животных, которым необходимо много мяса: львам (116 тыс. грн), амурским тиграм (40 тыс. грн) и бенгальским тиграм (64 тыс. грн). Всего за месяц необходимо насобирать 478 тысяч 156 гривен на пропитание 33-х видов животных различной численности.

Каждый одессит по желанию сможет выбрать для себя животное или два (в зависимости от возможностей) и начислять сумму денег на банковский счет зоопарка.

Вот список зверей, обитающих в биопарке.

В примечаниях к платежу нужно указать животное и срок, на который вы предоставляете ему помощь. Также можно принять участие в кормлении.

Руководство учреждения отметило также, что готовит обращение в Кабмин. Будут просить исключить биопарки из карантинного списка либо обеспечить поддержку на этот период.

Фото, видео: biopark.com.ua

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