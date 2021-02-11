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В Одесском аэропорту открыли новый магазин duty-free

В Одесском аэропорту открыли новый магазин duty-free

В Одесском аэропорту появился первый в Украине магазин duty-free. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Магазин расположился на третьем этаже терминала в зоне вылета международных рейсов. Здесь предлагают пассажирам большой выбор алкогольных напитков, парфюмерии, косметических средств, сладостей, товары для детей и путешествий от ведущих мировых и национальных брендов.

Ранее, в октябре 2020 года, в зоне внутренних вылетов Одесского аэропорта появился duty-paid магазин. До сих пор это единственный duty-paid формат, реализованный оператором duty-free в Украине.

Отметим, компания DUFRY — оператор duty-free №1 в мире с рыночной долей около 20% в аэропортовом тревел ритейле. DUFRY была создана в Швейцарии в 1865 году. В настоящее время компания управляет более чем 2400 duty-paid и duty-free магазинами в 65 странах мира.

Фото: odesa.aero

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Марина Анимуцкая
Марина Анимуцкая ПРОФИЛЬ

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