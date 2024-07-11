В Одесской области арестовали иностранное судно: в чем подозревают капитана

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, судно под флагом одной из стран Центральной Африки и его экипаж по заказу рф вывозили украинское зерно из временно оккупированного Крыма на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора.

В течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось к морскому порту Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

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Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства.

Таким образом он помогал рашистам вывозить многотонные партии украинского зерна, похищенного из временно оккупированных регионов на юге Украины.

Как установило расследование, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа. Кроме него в состав экипажа корабля входило еще 12 иностранцев.

Следователи Службы безопасности сообщили капитану корабля о подозрении по ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее).

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

В рамках уголовного производства судно отбуксировано в Одесскую область и решением суда арестовано.

Следствие продолжается.