В Одеській області заарештували іноземне судно: у чому підозрюють капітана

В акваторії Одеської області затримали іноземне вантажне судно та його капітана, яке допомагало рашистам вивозити з Криму українське зерно.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, судно під прапором однієї з країн Центральної Африки та його екіпаж на замовлення РФ вивозили українське зерно з тимчасово окупованого Криму на Близький Схід для продажу на користь країни-агресора.
Протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалося до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.
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Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.
Таким чином він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.
Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.
Слідчі Служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.
У межах кримінального провадження судно відбуксировано в Одеську область і рішенням суду заарештовано.
Слідство триває.