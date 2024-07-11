В Одеській області заарештували іноземне судно: у чому підозрюють капітана

В Одеській області заарештували іноземне судно: у чому підозрюють капітана

В акваторії Одеської області затримали іноземне вантажне судно та його капітана, яке допомагало рашистам вивозити з Криму українське зерно.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, судно під прапором однієї з країн Центральної Африки та його екіпаж на замовлення РФ вивозили українське зерно з тимчасово окупованого Криму на Близький Схід для продажу на користь країни-агресора.

Протягом 2023-2024 років судно неодноразово пришвартовувалося до морського порту Севастополя, щоб забрати награбовану агропродукцію.

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заарештували судно

Для маскування злочину капітан періодично вимикав GPS-трекер судна та вносив недостовірні відомості до журналу маршрутів і стоянок плавзасобу.

Таким чином він допомагав рашистам вивозити багатотонні партії українського зерна, викраденого з тимчасово окупованих регіонів на півдні України.

Як встановило розслідування, капітаном вантажного судна є громадянин однієї з країн Південного Кавказу. Крім нього до складу екіпажу корабля входило ще 12 іноземців.

Слідчі Служби безпеки повідомили капітану корабля про підозру за ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї).

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує до 5 років позбавлення волі.

У межах кримінального провадження судно відбуксировано в Одеську область і рішенням суду заарештовано.

Слідство триває.

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