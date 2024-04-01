На Одесщине все чаще наблюдаются вражеские разведдроны: Гуменюк о причинах

Жители Одесской области все чаще замечают разведывательные дроны в своем воздушном пространстве. По словам военной, ежедневно в зоне ООС Юга Украины фиксируют около 200 таких БпЛА.

Активность вражеских дронов связана с «самолетопадом» и вероятной подготовкой к новым ракетным ударам. Также в Черном море остаются зажатыми вражеские корабли и сохраняется опасность ракетных атак с моря.

По словам Гуменюк, враг усилил охрану пункта базирования своих кораблей и использует дроны для сбора информации.

Британская разведка сообщает об уплотнении обороны входной части пункта базирования вражеских кораблей.

Гуменюк отмечает, что большую часть времени корабельно-катерный состав находится в пункте базирования и разоблачение надводной обстановки осуществляет радиолокационным способом.