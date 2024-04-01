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На Одесщине все чаще наблюдаются вражеские разведдроны: Гуменюк о причинах

На Одесщине все чаще наблюдаются вражеские разведдроны: Гуменюк о причинах

Разведывательные беспилотники в последнее время все чаще использует враг в Одесской области. О причинах их активизации и существует ли сейчас опасность в море рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в Медиацентре Украины.

Жители Одесской области все чаще замечают разведывательные дроны в своем воздушном пространстве. По словам военной, ежедневно в зоне ООС Юга Украины фиксируют около 200 таких БпЛА.

Активность вражеских дронов связана с «самолетопадом» и вероятной подготовкой к новым ракетным ударам. Также в Черном море остаются зажатыми вражеские корабли и сохраняется опасность ракетных атак с моря.

По словам Гуменюк, враг усилил охрану пункта базирования своих кораблей и использует дроны для сбора информации.

Британская разведка сообщает об уплотнении обороны входной части пункта базирования вражеских кораблей.

Гуменюк отмечает, что большую часть времени корабельно-катерный состав находится в пункте базирования и разоблачение надводной обстановки осуществляет радиолокационным способом.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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