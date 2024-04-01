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На Одещині все частіше спостерігаються ворожі розвіддрони: Гуменюк про причини

На Одещині все частіше спостерігаються ворожі розвіддрони: Гуменюк про причини

Розвідувальні безпілотники останнім часом все частіше використовує ворог на Одещині. Про причини їх активізації та чи існує наразі небезпека у морі розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

Мешканці Одещини все частіше помічають розвідувальні дрони у своєму повітряному просторі. За словами військової, щодня в зоні ООС Півдня України фіксують близько 200 таких БпЛА.

Активність ворожих дронів пов’язана з «літакопадом» та ймовірною підготовкою до нових ракетних ударів. Також в Чорному морі залишаються затиснутими ворожі кораблі та зберігається небезпека ракетних атак з моря.

За словами Гуменюк, ворог посилив охорону пункту базування своїх кораблів та використовує дрони для збору інформації.

Британська розвідка повідомляє про ущільнення оборони вхідної частини пункту базування ворожих кораблів.

Гуменюк зазначає, що більшість часу корабельно-катерний склад перебуває в пункті базування і викриття надводної обстановки здійснює радіолокаційним способом.

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