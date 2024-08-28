В Одесской области украли 3,7 млн гривен на восстановлении энергоинфраструктуры

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура и СБУ.

По данным следствия, начальник одного из департаментов НЭК «Укрэнерго» с «партнерами» организовал мошенническую схему, по которой они завысили стоимость услуг по транспортировке оборудования железнодорожным транспортом более чем в 10 раз и включили в отчетность работы, которые фактически не выполнялись.

В результате таких действий чиновника государственному предприятию нанесен более 3,7 млн грн убытков.

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Обвинительный акт в отношении двух директоров подрядных компаний по факту завладения государственными средствами и служебного подлога уже находится на рассмотрении в суде.