В Одесской области украли деньги на водопровод для военных

Об этом сообщают в ГБР.

По данным следствия, экс-чиновник Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Минобороны Украины заключил договор с частным предприятием на строительство водопровода для одного из вооруженных формирований региона. Стоимость работ составила почти один миллион гривен.

Впрочем строительство осталось лишь на бумаге, а деньги полковник и предприниматель разделили между собой. Из-за таких махинаций, бюджету нанесен ущерб на почти миллион гривен.

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Сейчас бывшему чиновнику Минобороны сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе по ч.3 ст. 425 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Руководителя предприятия-подрядчика обвиняют злоупотреблении и служебном подлоге (ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 УК Украины).

Расследование продолжается, устанавливаются другие факты противоправной деятельности.

Напомним, работники ГБР совместно с СБУ сообщили о подозрении командующему региональным управлением сил территориальной обороны «Юг», который заставлял подчиненных строить ему частный дом.