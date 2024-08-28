В Одеській області вкрали 3,7 млн гривень на відновленні енергоінфраструктури

Чиновника департаменту «Укренерго» підозрюють у привласненні грошей, виділених на відновлення енергооб’єктів Одеської області після ворожих обстрілів. Держпідприємству завдано збитків 3,7 млн грн.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та СБУ.
За даними слідства, начальник одного з департаментів НЕК «Укренерго» з «партнерами» організував шахрайську схему, за якою вони завищили вартість послуг із транспортування обладнання залізничним транспортом у понад 10 разів і включили до звітності роботи, які фактично не виконувалися.
Унаслідок таких дій посадовця державному підприємству завдано понад 3,7 млн грн збитків.
Читайте також: На Одещині бухгалтер військової частини розкішно жив за гроші військових
Обвинувальний акт стосовно двох директорів підрядних компаній за фактом заволодіння державними коштами та службового підроблення вже перебуває на розгляді в суді.