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В Одеській області вкрали 3,7 млн гривень на відновленні енергоінфраструктури

В Одеській області вкрали 3,7 млн гривень на відновленні енергоінфраструктури

Чиновника департаменту «Укренерго» підозрюють у привласненні грошей, виділених на відновлення енергооб’єктів Одеської області після ворожих обстрілів. Держпідприємству завдано збитків 3,7 млн грн.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура та СБУ.

За даними слідства, начальник одного з департаментів НЕК «Укренерго» з «партнерами» організував шахрайську схему, за якою вони завищили вартість послуг із транспортування обладнання залізничним транспортом у понад 10 разів і включили до звітності роботи, які фактично не виконувалися.

Унаслідок таких дій посадовця державному підприємству завдано понад 3,7 млн грн збитків.

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Обвинувальний акт стосовно двох директорів підрядних компаній за фактом заволодіння державними коштами та службового підроблення вже перебуває на розгляді в суді.

 

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