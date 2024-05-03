В Одесской области спасли бабушку, которая три дня назад пропала в лесу (видео)

В Одесской области полицейские спасли пожилую женщину, которая заблудилась в лесу и упала в овраг. Бабушка в больнице, но чувствует себя уже хорошо.
Об этом рассказали в полиции Одесской области.
Несколько дней назад в дежурную часть отделения полиции № 2 Болградского районного отдела полиции в поселке Тарутино поступило сообщение об исчезновении 70-летней жительницы поселка Бородино. Соседка одинокой пенсионерки сообщила, что та накануне днем пошла в лес за грибами и не вернулась.
Полицейские уточнили у заявительницы информацию о возможном маршруте пропавшей и другие важные детали и приступили к поисковым работам. В поисках привлекли весь личный состав территориального подразделения полиции, лесничих, охотников и неравнодушных односельчан.
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Также для охвата большего круга людей ориентировку о розыске разместили в социальные сети. В лесу территорию поиска разбили на квадраты и прочесывали каждый метр. На третьи сутки после обеда женщину нашли в овраге в полутора километрах от населенного пункта.
В полиции рассказали, что бабушка заблудилась, а когда пыталась найти дорогу домой, поскользнулась у оврага и упала в него.
Без воды и еды она пробыла там несколько дней. Ей сразу вызвали скорую помощь, и медики доставили изможденную женщину в местную больницу. Сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное.