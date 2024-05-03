В Одеській області врятували бабусю, яка три дні тому пропала у лісі (відео)

Про це розповіли у поліції Одеської області.

Кілька днів тому до чергової частини відділення поліції №2 Болградського районного відділу поліції у селищі Тарутине надійшло повідомлення про зникнення 70-річної мешканки селища Бородіно. Сусідка самотньої пенсіонерки повідомила, що та напередодні вдень пішла до лісу за грибами та не повернулася.

Поліцейські уточнили у заявниці інформацію про можливий маршрут зниклої та інші важливі деталі та розпочали пошукові роботи. У пошуках залучили весь особовий склад територіального підрозділу поліції, лісничих, мисливців та небайдужих односельців.

Також для охоплення більшого кола людей орієнтування розшуку розмістили в соціальні мережі. У лісі територію пошуку розбили на квадрати та прочісували кожен метр. На третю добу по обіді жінку знайшли в яру за півтора кілометра від населеного пункту.

У поліції розповіли, що бабуся заблукала, а коли намагалася знайти дорогу додому, послизнулася біля яру та впала до нього.

Без води та їжі вона пробула там кілька днів. Їй одразу викликали швидку допомогу, і медики доставили виснажену жінку до місцевої лікарні. Нині її стан оцінюється як задовільний.