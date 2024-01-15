Под Одессой всю ночь искали детей, которые заблудились в катакомбах (фото, видео)

О пропаже подростков заявила мама одной из девочек вечером 14 января. Она рассказала, что дочь с друзьями ушла в нерубайские катакомбы, и до сих пор не вернулась, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Позже в полицию обратились родители еще троих исчезнувших детей. Как сообщили в полиции, потерялись 11-летняя Кира, 14-летняя Маргарита, 15-летняя Инна и 12-летний Ростислав.

Правоохранители немедленно развернули поисковую операцию, к которой привлекли сотрудников территориального подразделения полиции, спасателей, представителей общественного формирования «Нерубайский патруль», спелеологов, а также кинологов со служебными собаками.

В первую очередь полицейские просмотрели камеры видеонаблюдения, установленные у катакомб.

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Утром 15 января полиция сообщила, что детей нашли и они чувствуют себя хорошо.

В ГСЧС сообщили, что в течение ночи обследовано 60 километров тоннелей катакомб. Утром дети были найдены. С детьми и родными работали психологи.

Спасатели показали, как проходил поиск подростков:

Напомним, в Украине создали Tелеграм-канал с информацией о потерявшихся и найденных детях. С помощью поисковой базы можно найти взрослых, связь с которыми была потеряна.