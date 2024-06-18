В Одеській області скасували договір на ремонт стадіону за майже 50 мільйонів

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури виявили, що договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти на суму понад 47 млн грн укладено з порушенням процедури закупівлі.

Встановлено, що 2021 року за результатами відкритих торгів між КУ “Спортивний клуб Татарбунари” та підрядником укладено договір на ремонт стадіону “Колос”.

Ремонт не розпочався, але дія договору тривала без визначення джерела фінансування, без бюджетних асигнувань, і фактично без мети реального настання наслідків.

Саме тому прокурори Білгород-Дністровської окружної прокуратури повідомили засновника клубу – Татарбунарську міськраду про порушення процедури закупівлі та наполягли на його розірванні.

Таким чином було попереджено безпідставні витрати бюджетних коштів на суму понад 47 мільйонів гривень.

Стадіон “Колос” був побудований ще в 1970-х роках. Відтоді він неабияк занепав. У 2012 році за 7,5 млн грн було проведено частковий ремонт спортивного об’єкта. У 2016 році на його оновлення було виділено ще 500 тисяч.