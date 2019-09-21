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Новости Одессы и Одесской области

В одесской школе, где отравились дети, кормили просроченными продуктами

В одесской школе, где отравились дети, кормили просроченными продуктами

В Одессе проверили школу №11, что на поселке Котовского.

Поводом к проверке стало массовое отравление учащихся младших классов. Так, на днях в инфекционную больницу города поступило 53 школьника с сальмонеллезом. Всем стало плохо после обеда в школьной столовой.

После инцидента в учебном учреждении проверили пищеблок. В итоге нашли грубые нарушения организации питания.

Об этом сообщила директор городского Департамента образования и науки Елена Буйневич,
передает usionline.com.

Так, серьезной проблемой стали просроченные продукты, которые там нашли. Кроме того, оказалось, что повара кормили детей замороженными блюдами. Также никто из сотрудников столовой не знал, как дезинфицировать помещение, инвентарь и оборудование, на котором они готовили.

Прежде всего, в ведомстве решили разорвать договор с частным предпринимателем, отвечающей за организацию питания в этой школе. К слову, бизнесвумен, помимо этого учебного учреждения, организовывала питание еще в восьми школах Суворовского района. От ее услуг решили отказаться и там.

Фото: img01.kupiprodai.ru

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