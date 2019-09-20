Отравление в одесской школе: пострадавших детей стало больше

В полиции заинтересовались одесской школой №11, где накануне массово отравились дети.

Там учащихся забрали в больницу с острой кишечной инфекцией.

Изначально сообщалось о 17 пострадавших, однако их количество, по последним данным ГСЧС, выросло до 53. Всем стало плохо после обеда в школьной столовой.

В инфекционной лечебнице отметили, что к ним попали малыши, возрастом от 6 до 10 лет. У них диагностировали сальмонеллез. По состоянию на утро 20 сентября в стационаре на лечении находится пятеро школьников.

Пищеблок, в котором кормили детей, временно закрыли и провели там санобработку. Эксперты отобрали пробы на анализы, ищут возможную причину ЧП.

Пока еду в учебное учреждение привозят из другой школы.

Фото: storage1a.censor.net