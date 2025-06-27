Ключевые моменты
- Квак обыкновенный — ночная цапля, обитающая в Нижнеднестровском нацпарке.
- Отличается умением охотиться в сумерках и использовать приманку.
- Имеет яркие глаза, мощный клюв и характерное оперение.
- Название связано с громким кваканьем, напоминающим лягушачий звук.
В нацпарке Одесской области живет квакающая птица
Эта птица имеет короткую шею, крепкие ноги с цепкими пальцами, мощный клюв и выразительные глаза, которые во время брачного периода становятся ярко-красными. У самцов появляется характерный «хохолок» и зелёная «шапочка».
Об этом сообщили в Нижнеднестровском национальном природном парке.
Кваки — ночные охотники, питаются в сумерках и умеют использовать приманку, чтобы выманить рыбу. Они ловко хватают насекомых, мелких птиц, грызунов и земноводных.
Свое название птица получила благодаря низкому, глухому крику, напоминающему кваканье.
Гнездятся кваки в зарослях у воды, на деревьях и в кустарниках, образуя колонии. Самец и самка поочерёдно высиживают 3–5 яиц, а уже через 3–4 недели появляются птенцы. Молодые особи, окрашенные в бурый цвет, становятся самостоятельными к августу.
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