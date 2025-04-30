Об этом сообщили в полиции Одесской области.

Следователи установили, что 53-летняя местная жительница, не имея соответствующих разрешительных документов, установила ограждение на земельный участок площадью 366 квадратных метров в прибрежной полосе реки Когильник, которая расположена в пределах охранной зоны.

Занятую территорию женщина использовала для хранения сельхозтехники.

За самовольное занятии земельного участка ей сообщено о подозрении по ч. 2 статьи 197-1 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за это правонарушение — до двух лет лишения свободы.

Правоохранители призывают граждан беречь природу и соблюдать земельное законодательство, а о случаях самовольного захвата земель сообщать в полицию.

Ранее сообщалось, что в Болградском районе Одесской области молодой фермер самовольно обустроил водоем для полива собственного участка.

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